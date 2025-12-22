Що змінює новий закон про нацспротив?

246 депутатів проголосували в першому читанні за законопроєкт №13347. Він розроблений з метою вдосконалення законодавства у сфері підготовки цивільного населення та впорядкування державної всеохоплюючої системи нацспротиву. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Основне питання, яке він має вирішити в практичному сенсі – провалену підготовку до проходження базової військової підготовки здобувачами вищої освіти. Тепер всі студенти (і чоловіки, і жінки) мають проходити навчальну дисципліну "Основи національного спротиву", яку будуть проводити Центри підготовки до нацспротиву.

Київський обласний центр підготовки населення до нацспротиву восени 2025 року отримав максимальну кількість запитів від закладів вищої освіти: понад 10 університетів звернулися щодо проведення навчань для студентів.

Заклади були зобов'язані проводити БЗВП з цього навчального року: теоретичну частину самостійно, практичну – в навчальних центрах ЗСУ. Але модель виявилась нежиттєздатною. В умовах повномасштабної війни навчальні центри ЗСУ не мають жодної можливості готувати цивільних.

Так само як і бригади ТрО, на які згідно з Законом "Про основи національного спротиву" була покладена функція підготовки до нацспротиву, не могли повноцінно виконувати ці завдання, адже з початком повномасштабного вторгнення були відправлені на ЛБЗ. Наразі Сили ТрО України лишаються розробниками навчальних програм з національного спротиву, але фізично цивільних навчають Центри нацспротиву.

Інструкторами Центрів є ветерани з бойовим досвідом, кожен з яких отримав відповідний сертифікат, що дозволяє працювати з цивільними – сертифікат "інструктора з нацспротиву".

Станом на вересень 2025 року центри нацспротиву були відкриті у всіх областях України (крім Донецької, Луганської та Херсонської, зі зрозумілих причин). Це вдалося завдяки постанові Кабінету Міністрів від 18 квітня 2025 року №478 "Про функціонування Центрів підготовки громадян до національного спротиву". Документ дав вирішальний поштовх для розвитку системи підготовки цивільних.

Згідно з постановою, Центри нацспротиву є основними суб'єктами в цій сфері. Проте чинний Закон "Про основи національного спротиву" нічого про такі Центри не говорить. Відповідно, потрібно було впорядкувати систему в законодавчому полі. Законопроєкт №13347 має це зробити.

В Україні працює близько 600 закладів вищої освіти, в яких навчається понад 1,1 мільйона студентів. Для того, щоб обласні Центри нацспротиву змогли впоратись з навантаженням, потрібно розширяти їхній штат та закладати відповідне фінансування в обласні бюджети.

І ще варто не забувати про школи: 12 000 шкіл та 3,7 мільйона школярів, які також потребують практики з військової підготовки в межах предмета "Захист України". Наш центр проводить навчання у десятках шкіл на Київщині, тому що лише 10% середніх закладів освіти змогли залучити на позицію викладача "Захисту України" ветерана.

Школи, заклади вищої освіти та Центри нацспротиву, які безкоштовно навчають всіх бажаючих старше 18 років – є основою національного спротиву країни. Київський обласний центр за два роки роботи навчив понад 10 000 цивільних. Система підготовки до національного спротиву – це не про "воювати будуть всі". Це про безпеку – власну, громади та країни в цілому.