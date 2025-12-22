Влада робить не достатньо для перемоги

Якщо влада не може змінити країну під час війни, то її змітає або чуже військо, або власний народ. Про це Ярослав Грицак заявив у інтерв'ю для 24 Каналу.

Ключовою умовою для змін є політична воля. Багато змін трапилося на початку війни, але тепер бачимо певний відкат.

Поки що ця влада працює на міцну трієчку. Цього вистачає, щоб вистояти, але не вистачає, щоб перемогти.

Важливо, щоб президент Володимир Зеленський та уряд перестали говорити з нами, як з дітьми, нібито ми мало знаємо і мало розуміємо, а тому нас не треба лякати. Я досі чекаю, коли Зеленський скаже те, що сказав Черчіль: "Ми мусимо воювати, бо не маємо вибору, ціна війни висока. Я не можу обіцяти нічого, окрім крові, поту і сліз, але я обіцяю, що ми її не програємо".

Що робити владі, щоб Україна вистояла?

У наступному році на Україну чекає низка загроз. Розставлю їх по черзі: ситуація на фронті як важливий фактор, втрата міжнародної підтримки та внутрішні негаразди як сценарії можливі, але малоймовірні. Та жоден фактор не є вирішальним. Бо є ще й інші фактори, а також славнозвісні "чорні лебеді". Тому краще стояти, вистояти та в загальному підсумку перемогти. Про це є наш маніфест від 1 грудня.

Маніфест підготувала широка група українських інтелектуалів, військових, дипломатів, медійників науковців та громадських діячів. У спільній заяві вони пропонують рамку довгострокової стійкості України та відповіді на виклики, з якими країна неминуче зіткнеться в умовах затяжного конфлікту.