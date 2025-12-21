Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

Дивіться також У ПвК "Південь" може змінитись командувач: Зеленський про рішення після атак на Одещину

Що зміниться у місцевих адміністраціях?

Під час вечірнього відеозвернення 21 грудня Володимир Зеленський виступив із низкою заяв та новин за тиждень. Зокрема, він анонсував, що незабаром можуть відбутись зміни у місцевих адміністраціях.

За словами українського лідера, наступного тижня він чекає доповідей щодо деяких голів місцевих адміністрацій, "яких варто вже замінити".

Проте Зеленський не уточнив, про які саме регіони йдеться.

Останні призначення Зеленського