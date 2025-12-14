Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування із журналістами.

Цікаво Хотів стати президентом та будував власну вертикаль влади: Мендель розповіла про вплив Єрмака

Що сказав Зеленський про нового голову ОП?

Володимир Зеленський зазначив, що отримує багато питань стосовно обрання нового очільника Офісу Президента. Зокрема про те, що хтось підтримав цю ідею, а хтось відмовився.

Ще раз підкреслюю, я провів кілька консультацій з усіма, кого ви знаєте. Всі вони готові підставити плече. Ніхто не відмовлявся. Всі готові очолити мій офіс,

– сказав український лідер.

Водночас, за словами глави держави, є багато технічних питань з цього приводу. Тому він ще сам не вирішив, хто очолить Офіс Президента.

Що раніше говорив президент про нового очільника Офісу Президента?