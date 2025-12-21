Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

Что изменится в местных администрациях?

Во время вечернего видеообращения 21 декабря Владимир Зеленский выступил с рядом заявлений и новостей за неделю. В частности, он анонсировал, что вскоре могут произойти изменения в местных администрациях.

По словам украинского лидера, на следующей неделе он ждет докладов по некоторым главам местных администраций, "которых стоит уже заменить".

Однако Зеленский не уточнил, о каких именно регионах идет речь.

Последние назначения Зеленского