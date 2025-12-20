По-перше, у ССО своя особливість – вони атакують російські кораблі в неочевидних місцях. Про це пише Олексій Копитько, передає 24 Канал.

В чому особливість нещодавніх ударів?

Раніше ССО дісталися МРК проєкту 21631 "Буян-М", носія "Калібрів", який здійснював перехід через Онезьке озеро. Зовсім нещодавно також атакували на Каспії два суховантажні судна, залучених до військової логістики з Іраном.

Тепер ось вразили патрульний корабель проєкту 22460 "Охотник" у Каспійському морі.

Цей корабель, мабуть, чекав на дрони СБУ, а прилетіли на дрони ССО. До цього він виявився морально не готовим.

Тобто, російські кораблі замість охорони ввіреного району тепер важко охороняють самі себе.

По-друге, СБУ тим часом вирішила додати вогню у Криму, де системно працює ГУР. У ніч проти 18 грудня Служба безпеки підготувала собі фронт робіт у Севастополі, на аеродромі Бельбек. Зокрема, винесли кілька РЛС, засліпили С-400 та вибили "Панцир-С2".

А в ніч проти 20 грудня ЦСО "А" вразив на Бельбеку два винищувачі Су-27. Це не нова, але перевірена часом техніка, що працює. Вона закривала свою частину в обороні (ППО/ПРО) окупаційних військ. Також дісталися диспетчерської вежі, що ускладнить управління польотами.

Що змінилось в цих ударах?

Характерно те, що один із літаків уже був готовий до вильоту, перебував на рульовій доріжці. Тиждень тому ГУР вразив транспортник Ан-26 у Качі на злітній смузі. Тобто, швидкість виявлення та атаки скоротилася.

Повторюся – це Севастополь. Там побудована найпотужніша оборона. Як бачимо, не надто допомагає, і явно буде продовження.

Таке враження, що Малюк, Буданов та командувач ССО Олександр Трепак грають у рапід російською авіацією та кораблями. Згідно з цією логікою, зараз ГУР має "походити" якимось судном Росії.