Почему произошел кризис доверия между гражданскими и ТЦК?

Олег Домбровский отметил, что все военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки являются военнослужащими Вооруженных Сил Украины. Поэтому нет различения понятий: военнослужащий ТЦК и СП, или военнослужащий Министерства обороны, Генерального штаба, или военнослужащий бригады, которая выполняет определенные задачи.

Представитель ОК "Запад" отметил, что в нашем государстве очень много враждебно-деструктивного нарратива, который латентным путем с 2014 года вкрапляется в наше общество.

Врагу частично удалось вывести условную разницу между военнослужащими ТЦК и СП и остальными военнослужащими ВСУ. Вот чего они добиваются, и это важно понимать. Это общий конструкт, с которым враг будет работать, пока будет продолжаться война,

– подчеркнул Домбровский.

Еще одна причина кризиса доверия между гражданскими и ТЦК, по словам полковника, имеет украинский характер. Это ответственность органов местного самоуправления, которые, соответствии с Законом Украины "О мобилизации", несут ответственность за организацию оповещения наших граждан.

"Это также одна из причинно-следственных связей того, что армия сама на себя взяла наибольшее бремя выполнения мероприятий по мобилизации", – объяснил Олег Домбровский.

Что необходимо усовершенствовать в вопросе мобилизации?

По словам представителя ОК "Запад", система мобилизации в Украине в целом отработана, но ее нужно усовершенствовать.

Есть определенные пробелы во взаимодействии между органами государственной власти, которые прямо или косвенно обязаны выполнять свою часть функций. Я вот насчитал около 40 различных институтов, которые в той или иной степени могут отвечать за те или иные вопросы в сфере мобилизации,

– отметил Домбровский.

Полковник сказал, что власть на местах, к примеру, может и должна обеспечивать достойные условия пребывания на так называемых областных сборных пунктах, где военнообязанные находятся до момента распределения между воинскими частями.

"Речь идет не о том, что мы хотим забросить камень в чужой огород. А о конструктивном диалоге. Если я председатель общины, то я должен беспокоиться о достойных условиях временного пребывания наших военнообязанных. Потому что так формируется общее впечатление о системе мобилизации", – отметил Олег Домбровский.

Спикер отметил, что все это в комплексе и формирует в головах людей, что такое мобилизация.

Эти страшилки и демонизация ТЦК и СП... Хотя это же не только о мобилизации, но и о социальной поддержке, сопровождение, работу с ветеранами, членами семей военнослужащих, семьями без вести пропавших и тех, которые находятся в плену. Это огромный комплекс работы, который сейчас ни одно государственное учреждение не сможет выполнить, потому что эти функции и задачи возложены на территориальные центры комплектования и социальной поддержки,

– пояснил представитель ОК "Запад".

Он также отметил, что общество не может обвинять свою армию, которая его защищает.

Есть ли вина местной власти в вопросе мобилизации?

Олег Домбровский также подчеркнул, что в росте агрессии между гражданскими и ТЦК также виновата и бездействие местных властей.

"Потому что нужно общаться со своими гражданами. Вспомните, например, Каменец-Подольский, где был нападение на авто военных. Я как работник Вооруженных Сил Украины был приятно удивлен, что руководство местной власти обратилось к своим гражданам", – отметил полковник.

Представитель ОК "Запад" отметил, что вопрос мобилизации в целом должны коммуницировать все касающиеся участники этого процесса, потому что это вопрос выживания нашего государства.

Сейчас важно не дать замолчать эту тему. Рано или поздно для всего есть предел. Войско не должно становиться объектом надругательства и издевательства со стороны той части граждан, которые в силу своих внутренних страхов, убеждений или предубеждений боятся слова "армия",

– резюмировал Домбровский.

