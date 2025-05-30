Инцидент с участием около 100 человек произошел в четверг, 29 мая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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Что известно о столкновении в Каменце-Подольском

Как стало известно, люди заблокировали служебный автомобиль группы мобильного оповещения одного из ТЦК и порезали шины.

Местные телеграмм-каналы сообщили, что жители видели, как мужчину якобы силой посадили в авто, а после этого еще и наехали на женщину. Говорят, что это и возмутило участников столкновения.

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Однако, в Хмельницком областном ТЦК и СП такую версию не подтвердили.

Действия людей военные прокомментировали как такие, что "имели признаки организованного сопротивления выполнению служебных обязанностей представителями ВСУ".

На место происшествия прибыли представители правоохранительных органов и военной службы правопорядка. Продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются личности нарушителей, ведется фиксация всех фактов противоправного поведения,

– добавили в ТЦК.

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Кроме того, в ТЦК заметили, что подобные действия во время действия военного положения могут квалифицироваться как государственная измена или другие тяжкие преступления против национальной безопасности Украины, а также что за это предусмотрена уголовная ответственность.