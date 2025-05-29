Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковский ТЦК и СП.

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Что известно о взрыве на Харьковщине

Военнослужащий одного из районных ТЦК и СП Харьковской области получил тяжелую травму в результате взрыва неизвестного предмета. Мужчина нашел вещь возле своего автомобиля.

Бойцу оказали экстренную медицинскую помощь, но врачи были вынуждены ампутировать кисть руки.

Угроза жизни военнослужащего отсутствует, он находится под наблюдением медиков. Обидно, что военнослужащий, который был переведен из боевой бригады по состоянию здоровья после ранения для дальнейшего прохождения службы в ТЦК и СП, получил тяжелое травмирование в условном тылу,

– написали в ТЦК.

Причины и обстоятельства инцидента еще выясняют. Уже внесены сведения в ЕРДР и открыто уголовное производство. Следственные действия продолжаются.

"В областном и подчиненных районных ТЦК и СП проводятся дополнительные занятия и инструктажи по обращению с взрывоопасными и подозрительными предметами", – добавили в ТЦК.