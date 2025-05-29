Об этом в эфире телемарафона сказал спикер командования Сухопутных войск Виталий Саранцев, передает 24 Канал.

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Не все ролики с "избиением ТЦК" правдивы

За препятствование работе ТЦК есть наказание – лишение свободы от 5 до 8 лет. В Сухопутных войсках вынуждены напоминать об этом, поскольку реальный враг – это Россия, а не кто-то внутри страны.

По словам Саранцева, люди оправдывают свое нежелание присоединиться к Силам обороны и пытаются его реализовать в противостоянии ТЦК. Между тем в условиях войны мобилизация необходима.

Те видео, которые содержат побуждение и поощрение к противостоянию ТЦК и полиции, не всегда отражают реальные инциденты. Часто это фейковые или устаревшие ролики.

Мы проследили количество негативных сообщений о ТЦК и СП, и скажу вам откровенно: процент этого негатива, все сообщения в соцсетях, телеграмах и так далее, не превышает даже 1% от количества мобилизованных за этот период. Очень много видеоконтента является искусственно сфабрикованным или устаревшим, но подается как то, что произошло недавно,

– рассказал спикер.

Важно, что одно и то же видео может гулять по пабликам разных областей. А это уже похоже на информационную спецоперацию.

О фактах недостойного поведения самих работников ТЦК Саранцев высказался так: "Уже был проведен ряд мероприятий, принят ряд решений, в том числе и непопулярных кадровых решений. Также были разработаны правила диалога и поведения военнослужащих ТЦК СП при осуществлении мероприятий мобилизации. Это такой учебник для каждого руководителя ТЦК, который будет инструктировать своих подчиненных".

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ТЦК работает над тем, чтобы сделать свою работу более прозрачной. Саранцев надеется, что удастся уменьшить негатив, который окружает деятельность территориальных центров комплектования.

Он добавил, что некоторые из украинцев "очень быстро забыли российскую оккупацию, и российских мародеров, которые грабили и убивали наших людей на оккупированных территориях". А сами россияне на временно оккупированных территориях мобилизовали несколько десятков тысяч украинцев.