Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области.

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Полиция задержала нападавших на служащих ТЦК и СП

Полиция отследила четырех мужчин, которые 21 мая совершили нападение на работника территориального центра комплектования в Новом Роздоле. Некоторым из них уже объявлено о подозрении.

У Львовском областном ТЦК и СП сообщили, что их коллегу из Стрыйского РТЦК и СП по имени Нестор Дыдык жестоко избили на улице. До того как работать в ТЦК, он нес службу в 103 отдельной бригаде ТрО и был списан по состоянию здоровья.

В тот день старший солдат участвовал в мероприятиях оповещения военнообязанных граждан. На проспекте Шевченко он остановил мужчину и попросил показать военно-учетные документы. Через несколько минут к ним якобы подбежали 8 человек, которые избили военнослужащего – повалили его на землю и нанесли удары ногами по голове. Врачи диагностировали у работника ТЦК гематомы на лице и перелом ребер.

В 2025 году он продолжает служить украинскому народу – и теперь его жизни уже угрожают кулаки своих, тех, кого защищал,

– говорится в сообщении.

После инцидента полиция установила личности всех причастных. Им грозит до четырех лет за решеткой. Нападавшими оказались жители Нового Роздола в возрасте от 29 до 39 лет. Двум из них сообщили о подозрении за хулиганство. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Люди начали нападать на работников ТЦК