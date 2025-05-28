Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области.
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Полиция задержала нападавших на служащих ТЦК и СП
Полиция отследила четырех мужчин, которые 21 мая совершили нападение на работника территориального центра комплектования в Новом Роздоле. Некоторым из них уже объявлено о подозрении.
У Львовском областном ТЦК и СП сообщили, что их коллегу из Стрыйского РТЦК и СП по имени Нестор Дыдык жестоко избили на улице. До того как работать в ТЦК, он нес службу в 103 отдельной бригаде ТрО и был списан по состоянию здоровья.
В тот день старший солдат участвовал в мероприятиях оповещения военнообязанных граждан. На проспекте Шевченко он остановил мужчину и попросил показать военно-учетные документы. Через несколько минут к ним якобы подбежали 8 человек, которые избили военнослужащего – повалили его на землю и нанесли удары ногами по голове. Врачи диагностировали у работника ТЦК гематомы на лице и перелом ребер.
В 2025 году он продолжает служить украинскому народу – и теперь его жизни уже угрожают кулаки своих, тех, кого защищал,
– говорится в сообщении.
После инцидента полиция установила личности всех причастных. Им грозит до четырех лет за решеткой. Нападавшими оказались жители Нового Роздола в возрасте от 29 до 39 лет. Двум из них сообщили о подозрении за хулиганство. Сейчас продолжается досудебное расследование.
Люди начали нападать на работников ТЦК
- В Черкассах 26 мая полиция 26 мая задержала четырех человек, которые совершили нападение на работников ТЦК во время проверки документов. Их подозревают в хулиганстве, но полиция может предоставить событию дополнительную квалификацию.
- В Кременчуге на Полтавщине группа гражданских также напала на работников ТЦК. На служащих распылили перцовый баллончик и применили травматический пистолет. Так Полтавский ТЦК сообщил, что уже задержаны двое нападавших, проводятся следственные действия для розыска других участников инцидента.