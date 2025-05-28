Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Львівської області.
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Поліція затримала нападників на службовців ТЦК і СП
Поліція відстежила чотирьох чоловіків, які 21 травня скоїли напад на працівника територіального центру комплектування в Новому Роздолі. Декому з них вже оголошено про підозру.
У Львівському обласному ТЦК і СП повідомили, що їхнього колегу зі Стрийського РТЦК і СП на ім'я Нестор Дидик жорстоко побили на вулиці. До того як працювати в ТЦК, він ніс службу в 103 окремій бригаді ТрО та був списаний за станом здоров'я.
Того дня старший солдат брав участь у заходах оповіщення військовозобов’язаних громадян. На проспекті Шевченка він зупинив чоловіка та попросив показати військово-облікові документи. За кілька хвилин до них буцімто підбігли 8 осіб, які побили військовослужбовця – повалили його на землю та завдали ударів ногами по голові. Лікарі діагностували в працівника ТЦК гематоми на обличчі та перелом ребер.
У 2025 році він продовжує служити українському народові – і тепер його життю вже загрожують кулаки своїх, тих, кого захищав,
– йдеться в повідомленні.
Після інциденту поліція встановила особи всіх причетних. Їм загрожує до чотирьох років за ґратами. Нападниками виявилися жителі Нового Роздолу віком від 29 до 39 років. Двом з них повідомили про підозру за хуліганство. Нині триває досудове розслідування.
Люди почали нападати на працівників ТЦК
- У Черкасах 26 травня поліція затримала чотирьох осіб, які скоїли напад на працівників ТЦК під час перевірки документів. Їх підозрюють у хуліганстві, але поліція може надати події додаткову кваліфікацію.
- У Кременчуці на Полтавщині група цивільних також напала на працівників ТЦК. На службовців розпилили перцевий балончик та застосували травматичний пістолет. Так Полтавський ТЦК повідомив, що вже затримані двоє нападників, проводяться слідчі дії для розшуку інших учасників інциденту.