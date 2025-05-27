Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву, яку оприлюднила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у вівторок, 27 травня.

Дивіться також Напав з ножем у приміщенні ТЦК: у Прилуках чоловік поранив військового

Перешкоджання роботі ТЦК

Там зазначили, що будь-яке умисне перешкоджання роботі військовослужбовців, включно з погрозами, моральним тиском, застосуванням фізичної сили чи пошкодженням автомобілів, є правопорушенням і за це може загрожувати від 5 до 8 років ув'язнення за статтею 114-1 ККУ.

В Сухопутних військах наголосили, що ТЦК відіграють ключову роль у забезпеченні обороноздатності України та займаються забезпеченням поповнення підрозділів української армії. Там зазначили, що зараз триває перезавантаження роботи ТЦК, аби вона стала прозорою та відкритою.

Військові зазначили, що саботаж роботи цих установ впливає на здатність ЗСУ та інших військових формувань ефективно виконувати свої завдання.

Такі вчинки можуть призвести до юридичних наслідків, незалежно від особистих мотивів чи цілей, оскільки вони загрожують державним інтересам. Закликаємо всіх дотримуватися закону та сприяти зусиллям, спрямованим на захист нашої країни. Це не лише громадянський обов'язок кожного, а й внесок у спільну перемогу,

– зазначили в Сухопутних військах.

До слова, днями в Черкасах стався конфлікт між цивільними та працівниками ТЦК. Місцеві жителі проганяли працівників ТЦК, які займалися перевіркою військово-облікових документів.