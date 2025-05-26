Наразі він тимчасово перебуває в ізоляторі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління Національної поліції в Чернігівській області.

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Що відомо про напад на військового у Прилуцькому ТЦК

За даними поліції, правоохоронці оперативно відреагували на повідомлення про напад на військовослужбовця та затримали зловмисника. Потерпілого довелося госпіталізувати до лікарні з ножовим пораненням передпліччя.

Наразі слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі. Затриманому нападнику загрожує позбавлення волі терміном від трьох до п'яти років.

Зазначимо, що схожий випадок 25 травня стався у Кременчуці. Там група цивільних напала на працівників ТЦК, які проводили заходи з оповіщення громадян. Для нападу зловмисники використали перцевий балончик і травматичний пістолет.

За інформацією Полтавського ТЦК, двох нападників уже ідентифікували та затримали. Тривають слідчі дії та розшук решти учасників інциденту.