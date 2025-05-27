Інцидент стався у Черкасах 26 травня під час перевірки військово-облікових документів. Правоохоронці оперативно встановили особи нападників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУНП в Черкаській області.

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Затриманим обрано запобіжний захід

Днями місцеві жителі у Черкасах відганяли працівників ТЦК та СП до авто. Це сталося під час перевірки військово-облікових даних громадян.

За даними поліції, затриманими виявились троє чоловіків віком 48, 38 та 49 років, а також 45-річна жінка. Їх підозрюють у хуліганстві. Нападникам загрожує до 5 років позбавлення волі.

Під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення…Нині троє затриманих вже поміщені до ізолятора тимчасового тримання,

– йдеться в заяві.

Поліція також розглядає можливість додаткової кваліфікації дій фігурантів.

Процес затримання нападників у Черкасах: дивіться відео

До слова, на Полтавщині група цивільних напала на представників ТЦК та СП, використавши перцеві балончики та травматичний пістолет. Полтавське ТЦК затримало двох з них та направило звернення до поліції.