Про це в ефірі телемарафону сказав речник командування Сухопутних військ Віталій Саранцев, передає 24 Канал.

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Не всі ролики з "побиттям ТЦК" правдиві

За перешкоджання роботі ТЦК є покарання – позбавлення волі від 5 до 8 років. У Сухопутних військах змушені нагадувати про це, оскільки реальний ворог – це Росія, а не хтось усередині країни.

За словами Саранцева, люди виправдовують своє небажання долучитися до Сил оборони і намагаються його реалізувати у протистоянні ТЦК. Тим часом в умовах війни мобілізація необхідна.

Ті відео, які містять спонукання та заохочення до протистояння ТЦК та поліції, не завжди відображають реальні інциденти. Часто це фейкові або застарілі ролики.

Ми простежили кількість негативних повідомлень про ТЦК та СП, і скажу вам відверто: відсоток цього негативу, всі повідомлення в соцмережах, телеграмах і так далі, не перевищує навіть 1% від кількості мобілізованих за цей період. Дуже багато відеоконтенту є штучно сфабрикованим або застарілим, але подається як те, що сталося нещодавно,

– розповів речник.

Важливо, що одне й те саме відео може гуляти пабліками різних областей. А це вже схоже на інформаційну спецоперацію.

Щодо фактів негідної поведінки самих працівників ТЦК Саранцев висловився так: "Вже було проведено низку заходів, прийнято ряд рішень, в тому числі й непопулярних кадрових рішень. Також були розроблені правила діалогу та поведінки військовослужбовців ТЦК СП при здійсненні заходів мобілізації. Це такий підручник для кожного очільника ТЦК, який буде інструктувати свої підлеглих".

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ТЦК працює над тим, щоб зробити свою роботу прозорішою. Саранцев сподівається, що вдасться зменшити негатив, який оточує діяльність територіальних центрів комплектування.

Він додав, що дехто з українців "дуже швидко забув російську окупацію, і російських мародерів, які грабували і вбивали наших людей на окупованих територіях". А самі росіяни на тимчасово окупованих територіях мобілізували кілька десятків тисяч українців.