Відео нібито воїна ЗСУ про "вкрай важку ситуацію на Сумському напрямку" та "масові випадки самогубств серед побратимів" виявлено як фейк. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

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Фейкове відео про "вкрай важку ситуацію та самогубства"

Після експертизи відео Центр протидії дезінформації підтвердив, що ролик створений ворогом і є російською пропагандою. У кадрі немає жодних ознак, що дозволили б підтвердити належність осіб до ЗСУ.

Немає розпізнавальних атрибутів і на тілах людей, які нібито вчинили самогубство. Також по відео неможливо визначити місце зйомки,

– йдеться в повідомленні.

Пропагандисти систематично продукують постановочні ролики, часто застосовуючи технології штучного інтелекту. Як повідомляє центр, у тіктоці нещодавно поширювалося інше фейкове відео, на якому нібито український військовий скаржився на відсутність підкріплення та зброї і критикував командування. У ЦПД назвали метою таких вкидів деморалізацію населення та створення враження хаосу в українському війську.

ЦПД раніше повідомляв, що створення таких роликів здійснюють студії, пов’язані з міноборони та головним розвідувальним управлінням Росії.

Нещодавно західні ЗМІ поширювали інформацію про те, що БпЛА "Шахед" контролюються через Telegram-ботів. Центр протидії дезінформації частково спростував ці заяви.