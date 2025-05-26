Але у Центрі протидії дезінформації частково спростували ці заяви. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову ЦПД Андрія Коваленка.
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"Шахедами" не керують через Telegram
У The Economist стверджували, що за спостереженнями українських інженерів, найновіші моделі "Шахедів" більше не чутливі до українських засобів радіоелектронної боротьби.
Причиною цього є те, що вони більше не покладаються на GPS з глушниками, а керуються штучним інтелектом та підключаються до українських мереж.
Інженери також нібито виявили в одному із безпілотників записку, у якій йшлося про те, що у "Шахедів" новий алгоритм керування – безпілотники контролюються за допомогою ботів у Telegram. Оператори-люди отримують від них дані про політ та відео в реальному часі.
Історія про "записки в "Шахедах"" і управління через телеграм-боти – це звісно щось,
– відреагував на цю інформацію Коваленко.
Однак, водночас він додав, що деякі "Шахеди" ще з 2024 року керуються дистанційно, завдяки встановленим камерам.
Глава ЦПД наголосив, що "жодної сенсації" немає – такі БпЛА українські сили ППО збивають.