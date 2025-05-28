Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Сухопутных войск.

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Почему усилят контроль за назначением на тыловые должности

В Сухопутных войсках отмечают, что тыловые должности, например в сферах логистики, финансово-экономической службы, медицинского обеспечения или обеспечения административных функций – существуют для того, чтобы эффективно обеспечивать Вооруженные силы всем необходимым.

Впрочем, бывают случаи, когда отдельные лица, включая фигурантов коррупционных уголовных дел, пытались воспользоваться тыловыми должностями, чтобы избежать ответственности. В ответ на это командование приняло решение усилить контроль за процессом призыва и назначений на тыловые вакансии.

Так, например, по приказу командира воинской части от 9 мая был отменен призыв на должность бухгалтера для заместителя прокурора Запорожской области Натальи Максименко из-за нарушения порядка мобилизации.

"Каждая должность, даже в тылу, требует высокой ответственности, профессионализма и преданности делу защиты Украины. Тыловые подразделения не будут "безопасной гаванью" для тех, кто стремится избежать справедливого наказания. Сухопутные войска остаются преданными принципам прозрачности, законности и справедливости во всех аспектах своей деятельности", – отметили в заявлении.