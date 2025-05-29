Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківський ТЦК та СП.

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Що відомо про вибух на Харківщині

Військовослужбовець одного з районних ТЦК та СП Харківщини дістав важку травму в результаті вибуху невідомого предмета. Чоловік знайшов річ біля свого автомобіля.

Бійцю надали екстрену медичну допомогу, та лікарі були вимушені ампутувати кисть руки.

Загроза життю військовослужбовця відсутня, він перебуває під наглядом медиків. Прикро, що військовослужбовець, який був переведений з бойової бригади за станом здоров'я після поранення для подальшого проходження служби у ТЦК та СП, дістав важке травмування в умовному тилу,

– написали в ТЦК.

Причини та обставини інциденту ще з'ясовують. Уже внесено відомості до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження. Слідчі дії тривають.

"В обласному та підпорядкованих районних ТЦК та СП проводяться додаткові заняття та інструктажі щодо поводження з вибухонебезпечними та підозрілими предметами", – додали в ТЦК.