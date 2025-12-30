Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как будет работать онлайн-постановка на учет?

Вскоре часть граждан Украины сможет стать на учет дистанционно – без личных визитов в ТЦК и бумажных процедур. Участие в тестировании могут принять мужчины, которые еще не состоят на воинском учете и которым: в 2026 году исполняется 17 лет; или на момент подачи заявления есть от 25 до 59 лет.

В Минобороны объяснили, как работает новая инициатива:

Заполните форму для участия в тестировании.

Ожидайте электронное письмо с приглашением.

Установите приложение Резерв+ или обновите до последней версии.

Следуйте инструкциям в приложении и подайте заявку.

Получите подтверждение и свой документ Резерв ID.

В министерстве добавили: для женщин, которые подлежат воинскому учету по специальности, онлайн-постановка пока недоступна - для постановки на учет нужно обращаться в ТЦК и СП. Мужчины от 18 до 24 лет пока не привлечены к тестированию функции. Онлайн постановка на учет уменьшает бюрократию, снимает нагрузку с ТЦК и СП и упрощает процедуру для граждан.

К слову, экс-заместитель министра обороны Украины подчеркнула важность цифровизации услуг ТЦК, оставляя возможность физического посещения для граждан. Она объяснила 24 Каналу, что совместная работа различных государственных органов необходима, в частности, для создания единого электронного адреса для военнообязанных.

