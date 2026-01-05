Проведення загальної мобілізації в Україні має міцне юридичне підґрунтя. На цьому наголосили у Міноборони, передає 24 Канал.

Чи законна мобілізація в Україні?

По-перше, у статті 65-тій Конституції України йдеться про те, що громадяни зобов'язані захищати Вітчизну.

По-друге, є закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Він визначає основні принципи, порядок та організацію мобілізації.

Також діє закон України "Про військовий обов'язок і військову службу". Цей документ визначає, як держава і громадяни взаємодіють у справі захисту України та встановлює основні правила проходження військової служби.

Окрім того, є укази Президента України. Верховний Головнокомандувач має право видавати укази про оголошення мобілізації, які затверджуються Верховною Радою України.

Проведення мобілізації регулюється й іншими законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та Міністерства оборони України.

У Міноборони нагадали, що Україна веде війну за своє існування як незалежна держава. Мобілізація потрібна, щоб зберегти боєздатність Збройних Сил України. Без поповнення військо не зможе утримувати фронт, захищати міста та нарощувати оборонний потенціал. Мобілізація – це справедливо. Вона встановлює просте правило: захист України – обов'язок усіх громадян, а не лише наймотивованіших.

