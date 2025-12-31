Хто матиме пільги?
Статус УБД надає низку привілеїв, зокрема пільг, найближчим родичам захисника, пише 24 Канал з посиланням на Мінветеранів.
До них належать:
- непрацездатні батьки захисника;
- дружина або чоловік учасника бойових дій;
- неповнолітні діти до 18 років;
- діти старше 18 років з інвалідністю I або II групи, отриманою з дитинства, а також з інвалідністю I групи, набутою впродовж життя;
- особа, яка здійснює догляд за інвалідом війни з-поміж УБД, якщо він не перебуває у шлюбі;
- підопічні захисника, якщо УБД є їхнім офіційним опікуном.
Що дає статус УБД: перелік пільг
Медицина:
- Безплатні ліки, засоби, імунобіологічні препарати та медичні вироби за рецептами;
- Першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);
- Безоплатне санаторно-курортне лікування або компенсація його вартості;
- Право на продовження користування поліклініками та госпіталями при виході на пенсію або зміні місця роботи;
- Пріоритетне обслуговування в лікувально-профілактичних закладах та аптеках, першочергова госпіталізація;
- Щорічне медичне обстеження і диспансеризація за участі необхідних спеціалістів.
Житло та комунальні послуги:
- Знижка 75% на квартирну плату (з розрахунку 21 кв. метра на особу та 10,5 кв. метра на сім’ю);
- 75% знижка на комунальні послуги та газ у межах середніх норм споживання;
- 75% знижка на паливо для будинків без центрального опалення;
- 20% знижка на встановлення квартирного телефону та 50% – на абонементну плату;
- Першочергове забезпечення житлом для осіб, що потребують поліпшення житлових умов;
- Першочергове право на вступ до житлових та гаражних кооперативів, садівницьких товариств та придбання матеріалів для будівництва.
Транспорт:
- Безплатний проїзд усіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі) за наявності посвідчення;
- Безкоштовний проїзд один раз на два роки усіма видами транспорту або проїзд один раз на рік зі знижкою 50%.
Робота:
- Гнучкий графік щорічної відпустки та додаткова відпустка 14 днів на рік із збереженням заробітної плати;
- Допомога по тимчасовій непрацездатності незалежно від стажу в розмірі 100% середньої заробітної плати;
- Перевага у залишенні на роботі в разі скорочення працівників та працевлаштуванні при ліквідації підприємства, установи.
Інші соціальні пільги
Серед інших соціальних привілеїв, якими можуть користуватися УБД:
- Одержання щороку до Дня Незалежності разової грошової виплати;
- Пріоритетне обслуговування у сфері побуту, харчування та транспорту;
- Підвищення пенсії у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб;
- Відшкодування витрат на догляд у разі неможливості обслуговування у закладах соціального захисту;
- Звільнення від сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету.
Також держава забезпечує учасникам бойових дій та їх дітям державну цільову підтримку для здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти.
Чи є грошові доплати для УБД?
У 2026 році українські учасники бойових дій можуть розраховувати на фінансову підтримку від держави.
Зокрема, пенсії та соціальна допомога для УБД збільшуються на 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Це дозволяє частково компенсувати щоденні витрати та підтримати стабільний рівень життя.
Крім регулярних виплат, ветерани щороку отримують разову грошову допомогу до Дня Незалежності України. Така підтримка є додатковим способом визнати внесок УБД у захист держави та підкреслити увагу до їхніх потреб.