Статус УБД надає низку привілеїв, зокрема пільг, найближчим родичам захисника, пише 24 Канал з посиланням на Мінветеранів.

До них належать:

Медицина:

Житло та комунальні послуги:

Транспорт:

Робота:

Серед інших соціальних привілеїв, якими можуть користуватися УБД:

Також держава забезпечує учасникам бойових дій та їх дітям державну цільову підтримку для здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти.

У 2026 році українські учасники бойових дій можуть розраховувати на фінансову підтримку від держави.

Зокрема, пенсії та соціальна допомога для УБД збільшуються на 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Це дозволяє частково компенсувати щоденні витрати та підтримати стабільний рівень життя.