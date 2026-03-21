На скільки зросте пенсія по інвалідності у квітні?

У квітні 2026 року українці з інвалідністю отримують пенсійні виплати вже з урахуванням березневої індексації. Перерахунок проведено автоматично на підставі урядової постанови №236, пише Судово-юридична газета.

Цікаво Безоплатний проїзд: хто з українців зможе скористатися цією пільгою у квітні

При цьому, ключовим драйвером підвищення стало оновлення показника середньої заробітної плати із застосуванням коефіцієнта 1,121. Разом з цим, базові гарантії для осіб з інвалідністю залишаються диференційованими залежно від групи та підстав призначення пенсії.

Важливо! Нові квітневі суми – це не чергове підвищення, а фактичний результат вже проведеної індексації, який відображається у щомісячних виплатах.

Практично важливий та зручний момент це те, що усі квітневі виплати вже включають індексацію, і звертатися до Пенсійного фонду для її отримання не потрібно. Водночас окремим категоріям пенсіонерів необхідно пройти ідентифікацію, інакше нарахування можуть бути тимчасово призупинені.

Тому, окрім перевірки суми, варто також переконатися у виконанні всіх процедурних вимог, щоб уникнути затримок у виплатах.

Які мінімальні пенсії передбачені для осіб з інвалідністю?

Для осіб з інвалідністю І групи в межах загальнообов’язкового державного пенсійного страхування мінімальний розмір виплати становить 3 725 гривень, нагадує Пенсійний фонд.

Важливо! Цей показник не прив’язаний до віку чи страхового стажу і виконує функцію гарантованого соціального мінімуму. Водночас фактична пенсія може бути вищою – залежно від заробітку та страхового стажу.

Суттєво вищі стандарти діють для військовослужбовців з інвалідністю.

Для строкової служби мінімальні орієнтири перевищують 8 100 гривень для І групи, близько 7 400 – для ІІ та понад 7 100 гривень – для ІІІ групи.

Для інших категорій військових ці показники становлять понад 7 400 гривень, близько 7 100 та майже 6 800 гривень відповідно. Таке розмежування пов’язане зі специфікою служби та джерелами фінансування виплат.

Однак найвищий рівень пенсійного забезпечення зберігається за особами з інвалідністю внаслідок війни. У квітневих виплатах вони отримують не менше 18 885 гривень для І групи, 15 494 гривні – для ІІ та 10 625 гривень – для ІІІ групи.

Це фактично максимальні гарантовані стандарти серед усіх категорій пенсіонерів з інвалідністю.

Які пенсії по інвалідності для чорнобильців?

Окремий порядок застосовується до осіб, чия інвалідність пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи. У квітні їхні виплати після індексації перевищують 11 000 гривень для І групи, понад 8 800 – для ІІ групи та близько 6 8000 гривень – для ІІІ групи.

Зауважте! Аналогічні підходи поширюються на дітей з інвалідністю цієї категорії, а також на ліквідаторів, для яких при розрахунку враховують специфічні умови заробітку.

Водночас слід враховувати обмеження самої індексації. Підвищення розраховується індивідуально, але не може бути меншим за 100 гривень і перевищувати 2 595 гривень. Саме тому навіть за однакової групи інвалідності розмір фактичної надбавки може суттєво відрізнятися.

Що ще слід знати про індексацію в Україні?