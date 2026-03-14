Чи зросте мінімальна пенсія у квітні?

Квітнева пенсія для більшості українців не принесе нових сюрпризів, адже мінімальний розмір виплати у другому місяці весни залишиться на рівні, встановленому ще з 1 січня 2026 року.

Річ у тім, що тоді набули чинності нові бюджетні показники, від яких залежить частина пенсійних гарантій, зокрема мінімальна пенсія для окремих категорій громадян.

Адже з початку 2026 року в Україні підвищили основні соціальні стандарти. Насамперед ідеться про прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Його збільшили з 2 361 до 2 595 гривень.

Довідково: Цей показник став базою для перегляду мінімальних і максимальних пенсій, а також низки доплат і надбавок, розмір яких прямо залежить від прожиткового мінімуму.

Яка пенсія буде з 1 квітня?

Тому у квітні 2026 року мінімальна пенсія за віком для непрацюючих пенсіонерів із повним страховим стажем становитиме 2 595 гривень, пояснюють у ПФУ. Йдеться про громадян, які досягли пенсійного віку та виконали вимоги щодо страхового стажу. Для жінок це щонайменше 30 років, для чоловіків – 35 років.

Водночас для окремої категорії пенсіонерів мінімальна гарантована виплата є вищою. Зокрема, непрацюючі особи віком від 65 років, які мають повний страховий стаж, не можуть отримувати менше ніж 40% мінімальної заробітної плати.

Зауважте! Оскільки з 1 січня 2026 року мінімалку встановили на рівні 8 647 гривень, така пенсія становить не менше 3 458,80 гривні.

Саме тому відповідь на питання про мінімальну пенсію у квітні залежить від того, про яку категорію пенсіонерів ідеться.

Якщо говорити про загальний мінімальний розмір пенсії за віком, він становить 2 595 гривень.

Якщо ж ідеться про непрацюючих пенсіонерів віком 65+ із повним стажем, мінімальна виплата для них є вищою – 3 458,80 гривні.

Окремо варто враховувати, що працюючим пенсіонерам частину підвищень і доплат, прив’язаних до оновлених соціальних стандартів, зазвичай враховують уже після звільнення з роботи.

Важливо! Усі перерахунки, пов’язані зі зміною бюджетних показників із 1 січня 2026 року, Пенсійний фонд проводив автоматично. Тобто у квітні пенсіонерам не потрібно окремо звертатися до відомства.

Кому перерахують пенсії у квітні?