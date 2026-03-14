Чи можна піти на пенсію, якщо маєш стаж 10 років?

Наразі 10 років стажу недостатньо, аби піти на пенсію за віком, повідомляє Пенсійний фонд.

Читайте також 1,5 тисячі цільової допомоги нарахують автоматично: кого з українців стосується

Аби піти на пенсію в 60 у 2026 році потрібно мати не менш як 33 роки стажу. Для іншого віку мінімуми такі:

щоб піти на заслужений відпочинок в 63 роки, потрібно мати мінімум 23 роки стажу;

в 65 років – 15 років стажу.

Зверніть увагу! До 2028 році мінімуми стажу для виходу на заслужений відпочинок у 60 та 63 роки змінюватимуться, вони щорічно зростатимуть.

Чи можна отримати пенсію при 10 роках стажу?

10 років стажу недостатньо, аби отримати пенсію. В такому випадку особа має право на спеціальну допомогу. Вона виплачується після досягнення 65 років.

Соціальна державна допомога залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Вона складає не менш як 100% цього показника. Тобто, станом на 2026 рік – 2 595 гривень, вказує Пенсійний фонд.

Що ще важливо знати про стаж?