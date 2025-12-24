Який розмір мінімальної пенсії в Україні?

Мінімальна пенсія в Україні прив’язана до прожиткового мінімуму. У 2026 році він зросте майже на 10%, пише 24 Канал з посиланням на закон про Державний бюджет на 2026 рік.

Прожитковий мінімум з 1 січня 2026 року становитиме 3 209 гривень на одну людину. Для осіб, які втратили працездатність, його визначили на дещо нижчому рівні.

За даними Пенсійного фонду України, саме цей показник є визначальним для розміру мінімальної виплати пенсіонерам, які продовжують працювати. У 2026 році він становитиме 2 595 гривень (+234 гривень проти 2025 року).

Водночас непрацюючі пенсіонери отримуватимуть 3 328 гривень мінімальної пенсії з 2026 року.

Нагадаємо! Прожитковий мінімум є вартісною оцінкою споживчого кошика, що містить мінімальні набори харчових продуктів, товарів та послуг, які необхідні для забезпечення життя й збереження здоров’я людини. В Україні від цього показника залежить розмір низки соціальних виплат.

Хто може претендувати на мінімальну пенсію?

Згідно з законодавством, на мінімальну пенсію за віком чоловіки можуть претендувати за наявності 35 років страхового стажу, а жінки – 30 років . Виплату встановлюють у розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних.

Якщо стаж не має визначеної у законі тривалості, пенсію за віком встановлюють у розмірі, що пропорційний наявному страховому стажу, а також виходячи з прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Як зміниться вік виходу на пенсію у 2026 році?

Для виходу на пенсію в Україні потрібна мінімальна тривалість страхового стажу.

Щороку вона зростає й у 2026 році право призначити пенсію за віком мають українці:

після досягнення 60 років, які мають не менше 33 років стажу;

після досягнення 63 років – не менше 23 років стажу;

після досягнення 65 років – не менше 15 років стажу.

У разі наявності менш як 15 років стажу, у віці 65 років громадянин матиме право на державну соціальну допомогу.

Зверніть увагу! Процес зростання вимог до страхового стажу триватиме до 2028 року. Щоб вийти на пенсію в 60 років, у 2028 році потрібно буде мати не менше як 35 років стажу.