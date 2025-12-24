Какой размер минимальной пенсии в Украине?

Минимальная пенсия в Украине привязана к прожиточному минимуму. В 2026 году он вырастет почти на 10%, пишет 24 Канал со ссылкой на закон о Государственном бюджете на 2026 год.

Прожиточный минимум с 1 января 2026 года составит 3 209 гривен на одного человека. Для лиц, утративших трудоспособность, его определили на несколько более низком уровне.

По данным Пенсионного фонда Украины, именно этот показатель является определяющим для размера минимальной выплаты пенсионерам, которые продолжают работать. В 2026 году он составит 2 595 гривен (+234 гривен против 2025 года).

В то же время неработающие пенсионеры будут получать 3 328 гривен минимальной пенсии с 2026 года.

Напомним! Прожиточный минимум является стоимостной оценкой потребительской корзины, содержащей минимальные наборы продуктов питания, товаров и услуг, которые необходимы для обеспечения жизни и сохранения здоровья человека. В Украине от этого показателя зависит размер ряда социальных выплат.

Кто может претендовать на минимальную пенсию?

Согласно законодательству, на минимальную пенсию по возрасту мужчины могут претендовать при наличии 35 лет страхового стажа, а женщины – 30 лет . Выплату устанавливают в размере прожиточного минимума для нетрудоспособных.

страхового стажа, а женщины – . Выплату устанавливают в размере прожиточного минимума для нетрудоспособных. За каждый полный год стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам пенсию по возрасту увеличивают на 1 процент.

Если стаж не имеет определенной в законе продолжительности, пенсию по возрасту устанавливают в размере, пропорциональный имеющемуся страховому стажу, а также исходя из прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Как изменится возраст выхода на пенсию в 2026 году?

Для выхода на пенсию в Украине нужна минимальная продолжительность страхового стажа.

Ежегодно она растет и в 2026 году право назначить пенсию по возрасту имеют украинцы:

по достижении 60 лет, имеющие не менее 33 лет стажа;

по достижении 63 лет – не менее 23 лет стажа;

по достижении 65 лет – не менее 15 лет стажа.

При наличии менее 15 лет стажа, в возрасте 65 лет гражданин будет иметь право на государственную социальную помощь.

Обратите внимание! Процесс роста требований к страховому стажу продлится до 2028 года. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, в 2028 году нужно будет иметь не менее 35 лет стажа.