Кому перерахують пенсійні виплати?
Однак перерахунок стосується й інших категорій осіб, про що пише Пенсійний фонд України.
До цього переліку входять люди, які отримують пенсію:
- за віком;
- по інвалідності;
- у разі втрати годувальника;
- за вислугою років.
Але за наявності певного страхового стажу (у чоловіків це 35 років, а у жінок – 30 років), та у разі, якщо розмір пенсії за віком з урахуванням доплати до прожиткового мінімуму не перевищує 40% мінімальної заробітної плати.
З 1 січня 2026 року в Україні мінімальна заробітна плата становить 8 647 гривень на місяць (або 52 гривень за годину). Тому пенсіонерам, які досягли 65 років та мають необхідний страховий стаж, виплачують мінімальну пенсію не менше 40% від мінімальної зарплати – 3 458,80 гривень.
Водночас про зміни у вікових доплатах до пенсії повідомляє видання "На пенсії".
- Пенсіонери 80 років та старше (якщо вони мають не менше ніж 25 років стажу у чоловіків та 20 років у жінок), а також непрацюючі пенсіонери (від 65 років за стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок) отримуватимуть не менше 4 213 гривень замість 3 758 гривень.
- Пенсіонери, яким 70 років та більше, із повним страховим стажем будуть отримувати щомісячно не менше, ніж 4 050 гривень замість 3 613 гривень.
- Пенсіонери до 70 років із повним стажем мають право на виплати у розмірі щонайменше 3 725 гривень замість 3 323 гривень.
Важливо! Для осіб із меншим страховим стажем – 3 406 гривень замість 3 038 гривень.
Що українцям знати про індексацію пенсій?
- В Україні 1 березня розпочалася індексація пенсій. Її показник встановили на рівні 12,1%. Перерахунок відбудеться автоматично. Жодних заяв пенсіонерам подавати не потрібно.
- Перерахунок виплат для працюючих пенсіонерів відбувається пізніше. Мова йде здебільшого про квітень, а не березень.