Кому потрібно пройти перевірку з відео?

Про те, як записатись на онлайн-ідентифікацію, йдеться в повідомленні ПФУ.

Пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які через війну перебувають за межами України або на окупованих територіях, мають проходити фізичну перевірку. Процедура спрямована на те, щоб пересвідчитися, чи виплати отримує людина, якій вони призначені.

Однак у Пенсійному фонді зазначають, що з'являтися особисто в центри або відділення ПФУ – не обов'язково. Нині достатньо записатися на відеоконференцію та пройти перевірку онлайн.

Зауважте! Можливість ідентифікуватись для подальшого отримання пенсії є до 31 грудня кожного року.

Водночас у ПФУ розповіли, що записатись на перевірку і забронювати зручний час відеоконференції, можна через електронний портал фонду. Для цього необхідно виконати такі кроки:

зайти на сторінку електронних послуг ПФУ;

обрати вкладку "Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв'язку";

після того – заповнити анкету, де зазначити персональну інформацію (серію та номер паспорта, електронну пошту та номер телефону);

обрати платформу для відеоконференції (Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp або Zoom);

за потреби, у заявці модна вказати, що вам треба допомога асистента або ж, наприклад, перекладача жестової мови;

натиснути кнопку "Подати заяву".

Після того, як у ПФУ розглянуть звернення на вказану електронну пошту надійде повідомлення з деталими відеоконференції. Там прописують точний час і дату.

Що буде, якщо не пройти перевірку?

Якщо ж не пройти ідентифікацію вчасно – виплати коштів не скасують повністю, але призупинять. Про це розповів міністр соцполітики Денис Улютін.

Зокрема він зазначив, що пенсії завжди можна поновити. Алгоритм дій незмінний – треба записатися на відеоконференцію та пройти її.

Станом на 1 січня 2026 року виплати призупинили для 337 тисяч пенсіонерів.

Як проходить онлайн-перевірка?

Під час відеоконференції пенсіонерам треба буде демонструвати певні документи, тож варто підготуватися завчасно.

Поруч треба мати паспорт або ID-картку. Документ потрібно показати на камеру та вголос назвати серію, номер, дату видачі й орган, що видав документ.

Також потрібно буде показати пенсійне посвідчення та назвати його реквізити і відповідно РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків).

Зокрема можуть запитати про трудову діяльність.

Що потрібно знати про пенсії у 2026 році?

Щоб розрахувати орієнтовний розмір майбутньої виплати варто враховувати не лише набутий стаж, а й дохід, який мала людина.

Так, для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати мінімум 33 роки стажу, а вирахувати виплату допоможе пенсійний калькулятор, який враховує і дохід, і стаж.

Водночас якщо стажу для виходу на заслужений відпочинок не вистачає – пенсіонер зможе отримувати соціальну виплату від держави.