Скільки треба стажу, аби піти на пенсію зараз?
Для того, аби піти на пенсію, особа має набути визначену мінімальну кількість стажу, повідомляє Пенсійний фонд.
Важливо! Мінімум залежить від віку.
Цьогоріч мінімальні значення були відкориговані. Наразі вони складають:
- для виходу на заслужений відпочинок у 60 років, мінімум – 33 роки стажу;
- у 63 роки – 23 роки стажу;
- у 65 років – 15 років.
Себто, 45 років достатньо, аби піти на пенсію у 60 років. Також, при розрахунках врахуємо такі фактори:
- особа мала дохід 10 тисяч гривень;
- виходить на пенсію на загальних умовах.
За наведених вище умов, пенсіонер зможе отримати майже – 5,1 тисячі гривень.
Яка буде пенсія в 60 років, якщо маєш офіційний стаж 45 років / Скриншот Пенсійний калькулятор
Зверніть уваги! Для розрахунків використовувався пенсійний калькулятор.
Що ще важливо знати майбутнім пенсіонерам?
Під час розрахунків пенсії, до уваги береться саме кількість офіційного стажу. Тобто, підтвердженого документально. Зокрема, за даними реєстру застрахованих осіб, а також – трудовою книжкою.
Наразі в страховий стаж зараховуються лише ті періоди, за які сплачено ЄСВ. При чому, цей внесок має бути не менше мінімального. Зауважимо, що ЄСВ сплачує саме роботодавець.
Вимоги до стажу будуть рости щорічно. Цей процес триватиме до 2028 року. Йдеться саме про мінімальні показники для виходу на пенсію у 60 та 63 роки. Для 65 років мінімум залишатиметься сталим – 15 років.