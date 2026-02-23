Від чого залежить розмір пенсії?

Вони повинні бути не менше, ніж мінімальний страховий внесок, про що йдеться на сайті Головного управління Державної податкової служби.

Наразі в країні передбачена можливість виходу на пенсію у 60, 63 або 65 років. Однак страховий стаж відіграє не менш важливу роль.

З 1 січня 2026 року для виходу на пенсію:

у 60 років потрібно мати не менше 33 років страхового стажу;

у 63 роки – не менше 23 років;

у 65 років — щонайменше 15 років.

Водночас для людей, які досягли пенсійного віку у 2025 році, але звернулися за призначенням пенсії у 2026 – необхідний страховий стаж все ще становить 32 роки. Це пояснили у Пенсійному фонді.

Хто може отримати пенсію у розмірі 10 тисяч гривень?

Так розмір виплати визначається за формулою: П = Зп х Кс, де:

П – це розмір пенсії;

Зп – заробітна плата, з якої обчислюється пенсія;

Кс – коефіцієнт страхового стажу.

Якщо людина має стаж у 25 років, та отримувала зарплату у сумі 40 тисяч гривень, то вона зможе отримати пенсію 10 тисяч гривень.

Як це вираховується? Для початку 25 років стажу слід помножити на 1%. Це дорівнює 0,25 зарплати.

Зверніть увагу! Коли ж людина мала зарплату 40 тисяч гривень, то її необхідно помножити на коефіцієнт: 40 000 × 0,25. А 25% від 40 тисяч гривень – це якраз 10 тисяч гривень.

Що ще слід знати пенсіонерам?

Деякі особи в Україні мають право на потрійний стаж. Він застосовується для людей, які працювали або служили в особливо складних або небезпечних умовах.

Також українці можуть отримати додаткові виплати за понаднормовий стаж. Доплата визначається індивідуально.