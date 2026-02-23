Від чого залежить розмір пенсії?
Вони повинні бути не менше, ніж мінімальний страховий внесок, про що йдеться на сайті Головного управління Державної податкової служби.
Наразі в країні передбачена можливість виходу на пенсію у 60, 63 або 65 років. Однак страховий стаж відіграє не менш важливу роль.
З 1 січня 2026 року для виходу на пенсію:
- у 60 років потрібно мати не менше 33 років страхового стажу;
- у 63 роки – не менше 23 років;
- у 65 років — щонайменше 15 років.
Водночас для людей, які досягли пенсійного віку у 2025 році, але звернулися за призначенням пенсії у 2026 – необхідний страховий стаж все ще становить 32 роки. Це пояснили у Пенсійному фонді.
Хто може отримати пенсію у розмірі 10 тисяч гривень?
Так розмір виплати визначається за формулою: П = Зп х Кс, де:
- П – це розмір пенсії;
- Зп – заробітна плата, з якої обчислюється пенсія;
- Кс – коефіцієнт страхового стажу.
Якщо людина має стаж у 25 років, та отримувала зарплату у сумі 40 тисяч гривень, то вона зможе отримати пенсію 10 тисяч гривень.
Як це вираховується? Для початку 25 років стажу слід помножити на 1%. Це дорівнює 0,25 зарплати.
Зверніть увагу! Коли ж людина мала зарплату 40 тисяч гривень, то її необхідно помножити на коефіцієнт: 40 000 × 0,25. А 25% від 40 тисяч гривень – це якраз 10 тисяч гривень.
Що ще слід знати пенсіонерам?
Деякі особи в Україні мають право на потрійний стаж. Він застосовується для людей, які працювали або служили в особливо складних або небезпечних умовах.
Також українці можуть отримати додаткові виплати за понаднормовий стаж. Доплата визначається індивідуально.