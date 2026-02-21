Якою буде індексація пенсій у березні?

Пенсії зростуть мінімум на 100 гривень, тоді як максимальна сума надбавки обмежена 2 595 гривнями. Деталі в інтерв'ю для "РБК-Україна" розповів міністр соціальної політики Денис Улютін.

За словами посадовця, фактичний розмір підвищення буде індивідуальним, адже він залежить від розміру пенсії та страхового стажу кожної людини.

Наприклад, мінімальна пенсія для пенсіонерів, що не працюють, зросте з 3 038 гривень до 3 406 гривень.

Окрім того, зміни передбачено в спеціальних надбавках, тож мінімальну виплату підвищать для людей віком:

від 70 до 80 років – до 4 050 гривень замість 3 613 гривень;

80 років і старше – до 4 213 гривень замість 3 758 гривень.

Зверніть увагу! Перерахунок проведуть автоматично, тож звертатися до пенсійного фонду України не потрібно.

Пенсіонерам, які досі працюють, індексацію проведуть на тих самих умовах з 1 квітня – з урахуванням додаткового страхового стажу. До слова, такий перерахунок здійснюють раз на два роки.

Також оновлені виплати отримають ВПО.

Водночас максимальна пенсія залишиться без змін – 25 950 гривень. Щоправда, обмеження не поширюється на захисників України, чиї виплати регулює спеціальний закон.

Нагадаємо, раніше Денис Улютін зауважив, що важливою передумовою індексації стала фінансова стабільність пенсійної системи. Пенсійний фонд розпочав рік із затвердженим бюджетом, що гарантує передбачуваність виплат для мільйонів українців.

Кому пенсії не перерахують у березні?