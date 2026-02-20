Навіщо оцифровувати трудові книжки?

З 2021 року в Україні запровадили електронні трудові книжки, які дозволяють вести облік трудової діяльності працівників у цифровій формі. Це передбачено законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі".

Електронна трудова книжка стала по суті аналогом звичної паперової. Вона містить усю інформацію про трудову діяльність людини:

про прийняття на роботу;

про переведення на іншу посаду;

про звільнення з роботи тощо.

Для того, щоб в електронній трудовій книжці відобразилася уся інформація про трудову діяльність працівника, необхідно перенести її з паперової.

До слова, цифрова версія трудової значно полегшує життя українцям, які збираються вийти на пенсію. Вона дозволяє:

перевірити свій страховий стаж онлайн, не звертаючись до Пенсійного фонду;

захистити інформацію від втрати, якщо документи загубляться чи пошкодяться;

оформити пенсію без затримок і походів до ПФУ.

Що буде, якщо не оцифрувати трудову?

Якщо не оцифрувати паперову трудову книжку до 10 червня, то можуть виникати проблеми із зарахуванням трудового стажу для призначення пенсії. Його не анулюють, але знадобиться більше часу для підтвердження періодів роботи або ж додаткові документи.

Річ у тім, що страховий стаж в Україні обчислюють з 2004 року. До цієї дати існував просто трудовий стаж, який наразі враховують до загального страхового стажу.

Пенсійний фонд призначає пенсію на основі інформації про наявний страховий стаж. Тому періоди роботи до 2004 року необхідно зафіксувати в електронній трудовій.

Оцифрувати паперову трудову можуть:

самі працівники;

роботодавці за своїх робітників.

Для цього необхідно передати відскановані копії паперової трудової до Пенсійного фонду за інструкцією через вебпортал електронних послуг відомства.

Важливо! Всі сторінки трудової необхідно подавати в хронологічному порядку. Файли мають бути кольоровими та чіткими й бути розміром до 1 мегабайту.

Як перевірити оцифрування трудової?