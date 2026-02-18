Чому пенсіонери можуть втратити стаж?

Періоди праці до 1 січня 2004 року підтверджуються за даними трудової книжки, про що нагадують у Пенсійному фонді України.

Читайте також Декларація про "російську пенсію": для кого в Україні можуть скасувати процедуру

Так з 2021 року в Україні запровадили облік трудової діяльності працівників в електронній формі. Що це означає? Все дуже просто – в країні запровадили електронні трудові книжки працівників. Про це йдеться у Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі".

Електронна трудова книжка містить чимало інформації:

про прийняття на роботу;

дані про переведення;

звільнення з посади тощо.

Щоб в електронній трудовій книжці відображалася інформація про всі періоди трудової діяльності, зокрема до 1 січня 2004 року, дані мають бути оцифровані. Для цього роботодавці або самі працівники можуть подати скановані копії паперової трудової книжки через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Якщо дані не буде подано на оцифрування, то це не призведе до втрати набутого страхового стажу. Це означає, що людина ризикує втратити також частину пенсійних виплат.

Нагадаємо! На оцифрування трудової книжки уряд надав українцям 5 років. Термін спливає вже цьогоріч – 10 червня.

Що ще слід знати пенсіонерам?