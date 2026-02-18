Почему пенсионеры могут потерять стаж?
Периоды работы до 1 января 2004 года подтверждаются по данным трудовой книжки, о чем напоминают в Пенсионном фонде Украины.
Так с 2021 года в Украине ввели учет трудовой деятельности работников в электронной форме. Что это значит? Все очень просто – в стране ввели электронные трудовые книжки работников. Об этом говорится в Законе Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме".
Электронная трудовая книжка содержит немало информации:
- о приеме на работу;
- данные о переводе;
- увольнении с должности и тому подобное.
Чтобы в электронной трудовой книжке отображалась информация обо всех периодах трудовой деятельности, в частности до 1 января 2004 года, данные должны быть оцифрованы. Для этого работодатели или сами работники могут подать сканированные копии бумажной трудовой книжки через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.
Если данные не будут поданы на оцифровку, то это не приведет к потере приобретенного страхового стажа. Это означает, что человек рискует потерять также часть пенсионных выплат.
Напомним! На оцифровку трудовой книжки правительство предоставило украинцам 5 лет. Срок истекает уже в этом году – 10 июня.
Что еще следует знать пенсионерам?
- Не оцифровывать трудовую могут пенсионеры, которые продолжают работать. Дело в том, что Пенсионный фонд Украины уже учел все данные до момента назначения пенсии. Также это касается украинцев, которые окончательно завершили трудовую деятельность и больше не планируют перерасчет пенсии.
- В частности иногда бывают случаи, когда место, где работал человек, было ликвидировано. Но необходимо получить справку о доходах. Чтобы ее получить, следует нужно обратиться в ЦНАП с паспортом и трудовой книжкой.