Как подтвердить неполучение пенсии от России?

Соответствующий законопроект опубликовали на сайте Верховной Рады во вторник, 10 февраля. Детали рассказали на портале "Дебет-Кредит".

Напомним, в соответствии с законодательством, пенсии украинцам с временно оккупированных территорий (или тем, кто выехал оттуда на подконтрольную Украине территорию) выплачивают при условии, что они не получают такого обеспечения от органов страны-агрессора.

Факт необходимо подтвердить лично, указав это в заявлении в Пенсионный фонд. Однако порядок решили упростить.

Речь идет о военнослужащих, в том числе и ветеранах. Достаточным доказательством для них предлагают считать службу во время военного положения.

Органы Пенсионного фонда имеют доступ к государственному реестру застрахованных лиц, в котором есть необходимая информация о:

призванных на военную службу по призыву во время мобилизации на особый период;

принятых на военную службу по контракту в период действия военного положения;

уволенных с военной службы.

Поэтому факт прохождения (увольнения) с военной службы таких лиц автоматически будет означать, что они не получают пенсию от России.

Обратите внимание! 10 февраля парламент получил законопроект №15023, 13 февраля его направили на рассмотрение комитета.

Вернут ли деньги пенсионерам?