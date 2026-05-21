Чому держава компенсує комуналку УБД?

Учасники бойових дій мають право на пільги при оплаті житлово-комунальних послуг. Держава може частково або повністю компенсувати витрати на електроенергію, газ, водопостачання, опалення та утримання житла, пояснює Пенсійний фонд України.

Саме тому питання "скільки повинен платити УБД за комуналку" напряму залежить не лише від тарифів, а й від того, чи оформлена пільга, який тип житла має людина та скільки осіб проживає у домогосподарстві.

Учасники бойових дій можуть розраховувати на 75% знижку при оплаті комунальних послуг та газу в межах встановлених соціальних норм споживання.

Також держава компенсує 75% квартирної плати, з розрахунку 21 квадратний метр на одну особу та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю.

Окремі пільги передбачені і для домогосподарств без централізованого опалення, у таких випадках УБД надають 75% знижки на придбання палива. Крім того, діють пільги на користування стаціонарним телефоном: 20% знижки на його встановлення та 50% на абонентську плату.

Чому ветерани отримують різні платіжки за комуналку?

Багато українців помилково вважають, що всі УБД мають однакову знижку на комунальні послуги. Насправді ж система компенсацій працює значно складніше, уточнює ПФУ.

Держава при розрахунку комуналки та знижки на неї враховує:

площу житла;

кількість членів сім'ї;

тип опалення;

нормативи споживання;

перелік комунальних послуг;

регіон проживання.

Відтак через це один ветеран може сплачувати лише частину платіжки, а інший є отримувати значно меншу компенсацію навіть за такого самого статусу. Фактично система побудована не навколо самого статусу УБД, а навколо моделі адресної підтримки конкретного домогосподарства залежно від умов.

Чому пільги не нараховуються автоматично?

Одна з найбільших проблем полягає у тому, що частина ветеранів навіть не знає: пільги потрібно оформлювати окремо. Після отримання посвідчення УБД компенсація за комуналку автоматично не активується.

Для цього людина, яка претендує на це, повинна:

подати заяву;

внести свої дані у реєстри;

підтвердити місце проживання;

вказати особові рахунки за комунальні послуги.

Довідково! Для оформлення пільг учаснику бойових дій необхідно підготувати базовий пакет документів. До нього входять паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, посвідчення УБД, банківські реквізити для отримання компенсації, а також номери особових рахунків і дані постачальників комунальних послуг.

До того ж, у деяких випадках Пенсійний фонд або органи соцзахисту можуть додатково запросити договір оренди житла, довідку внутрішньо переміщеної особи чи документи на дітей, як от свідоцтво про народження або паспорт.

Зверніть увагу! Тисячі ветеранів фактично переплачують за ЖКП лише тому, що не пройшли процедуру оформлення. Саме тому сьогодні подати заяву можна через ПФУ, ЦНАП та "Дію", а також онлайн-портал Пенсійного фонду.

А якщо учасник бойових дій не може самостійно подати документи на оформлення пільг, це дозволяється зробити членам його родини. Для цього необхідно підтвердити родинні зв'язки відповідними документами, наприклад, свідоцтвом про шлюб або народження дитини.

Які ще пільги доступні для УБД?