Що таке медаль УБД?

Зокрема підтримку надає й важлива відзнака – це медаль УБД, про що йдеться у Законі України "Про статус ветеранів війни й гарантії їхнього соціального статусу".

Читайте також Росіяни хочуть захопити весь Покровський напрямок до кінця квітня, – Зеленський

Нагрудний знак "Ветеран війни" вручається людям, що мають статус ветерана війни. Він зокрема може бути чотирьох видів:

ветеран війни – учасник бойових дій; ветеран війни – особа з інвалідністю; ветеран війни – учасник війни; ветеран війни – особливі заслуги.

Цікаво! Постанова №302 "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни" визначає Медаль "Ветеран війни" — учасник бойових дій — як додаток до посвідчення учасника бойових дій. Це означає, що саму медаль не можна вважати окремою нагородою.

Отже, наявність в людини медалі не впливає на призначення пільг. Причина полягає у тому, що це тільки доповнення до статусу учасника бойових дій. Цю медаль військовому надають разом із посвідченням.

А це означає, що людина зможе отримати пільги, які передбачені для УБД, серед яких:

Медицина: Безплатні ліки, першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів), безоплатне санаторно-курортне лікування або компенсація його вартості, право на продовження користування поліклініками та госпіталями при виході на пенсію або зміні місця роботи, пріоритетне обслуговування в лікувально-профілактичних закладах та аптеках, першочергова госпіталізація, щорічне медичне обстеження та диспансеризація за участі необхідних спеціалістів.

Житло та комунальні послуги: знижка 75% на квартирну плату, комунальні послуги та газ у межах середніх норм споживання, паливо для будинків без центрального опалення, першочергове забезпечення житлом для осіб, що потребують поліпшення житлових умов тощо.

Транспортні пільги: безоплатний проїзд раз на два роки усіма видами транспорту або проїзд один раз на рік зі знижкою 50%, безплатний проїзд усіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі) за наявності посвідчення.

Зверніть увагу! Родичі учасника бойових дій теж мають право на певні пільги.

Що ще слід знати учасникам бойових дій?