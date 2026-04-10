Что такое медаль УБД?
В частности поддержку оказывает и важная награда – это медаль УБД, о чем говорится в Законе Украины "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социального статуса".
Нагрудный знак "Ветеран войны" вручается людям, имеющим статус ветерана войны. Он в частности может быть четырех видов:
- ветеран войны – участник боевых действий;
- ветеран войны – лицо с инвалидностью;
- ветеран войны – участник войны;
- ветеран войны – особые заслуги.
Интересно! Постановление №302 "О порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранов войны" определяет Медаль "Ветеран войны" - участник боевых действий - как приложение к удостоверению участника боевых действий. Это означает, что саму медаль нельзя считать отдельной наградой.
Итак, наличие у человека медали не влияет на назначение льгот. Причина заключается в том, что это только дополнение к статусу участника боевых действий. Эту медаль военному предоставляют вместе с удостоверением.
А это значит, что человек сможет получить льготы, которые предусмотрены для УБД, среди которых:
Медицина: Бесплатные лекарства, первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов), бесплатное санаторно-курортное лечение или компенсация его стоимости, право на продолжение пользования поликлиниками и госпиталями при выходе на пенсию или смене места работы, приоритетное обслуживание в лечебно-профилактическихпрофилактических учреждениях и аптеках, первоочередная госпитализация, ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с участием необходимых специалистов.
Жилье и коммунальные услуги: скидка 75% на квартирную плату, коммунальные услуги и газ в пределах средних норм потребления, топливо для домов без центрального отопления, первоочередное обеспечение жильем для лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий и тому подобное.
Транспортные льготы: бесплатный проезд раз в два года всеми видами транспорта или проезд один раз в год со скидкой 50%, бесплатный проезд всеми видами городского и пригородного транспорта (кроме такси) при наличии удостоверения.
Обратите внимание! Родственники участника боевых действий тоже имеют право на определенные льготы.
Что еще следует знать участникам боевых действий?
- Статус участника боевых действий могут отменить. Однако не просто так – для этого нужны определенные обстоятельства. В частности ключевыми основаниями для такого решения является совершение военным тяжкого или особо тяжкого преступления при выполнении боевых или служебных задач (если это установлено судом) или выявление недостоверных данных, на основании которых статус был получен.
- Что претендовать на статус УБД до 24 февраля 2022 года человек должен был находиться в зоне боевых действий не менее 30 дней. Но полномасштабное вторжение изменило правила. И с 24 февраля человеку достаточно одного дня, чтобы получить этот статус.