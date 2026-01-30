Когда и при каких условиях могут отменить статус УБД?
Статус участника боевых действий может быть пересмотрен и даже отменен, если появляются законные основания для такого решения. Хотя УБД предоставляется за реальное участие в боевых действиях, украинское законодательство предусматривает ситуации, когда государство имеет право отозвать этот статус.
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 203, решение об аннулировании принимает та же комиссия, которая ранее подтвердила право военнослужащего на УБД. Ключевыми основаниями являются:
- совершение тяжкого или особо тяжкого преступления во время выполнения боевых или служебных задач если это установлено судом;
- а также выявление недостоверных данных, на основании которых статус был получен.
В таких случаях проводится служебная проверка, после чего в течение 30 дней принимается решение.
Важно! Отмена УБД не происходит автоматически. Военнослужащий имеет право знать основания такого решения и обжаловать его в судебном порядке, если считает действия комиссии необоснованными или такими, нарушающими его права.
Какие льготы могу потерять УБД?
Для большинства лиц со статусом участника боевых действий льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг продолжают действовать без дополнительных обращений. Автоматическое продление возможно при условии, что данные, от которых зависит право на льготу и ее размер, остались неизменными.
Если же произошли изменения, особенно относительно места жительства, состава семьи, категории льготника или перечня коммунальных услуг. В таких случаях льготу нужно будет переоформить.
Обратите внимание! Как напомнили в ПФУ, УБД обязан в течение 30 календарных дней подать в Пенсионный фонд Украины новое заявление с обновленными сведениями.
Что еще стоит знать о статусе УБД в Украине?
Статус участника боевых действий в Украине оформляется на основании личного заявления военнослужащего и документов, подтверждающих его непосредственное участие в боевых действиях.
К пакету также подаются две фотографии, после чего материалы рассматривает соответствующая комиссия органа военного управления.
Решение о предоставлении статуса принимается в пределах одного месяца. Военнослужащие, которые находились в плену, также имеют право на получение УБД, за исключением случаев добровольной сдачи в плен или дезертирства.