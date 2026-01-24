При каких условиях можно получить "оздоровительные" объяснили в Министерстве обороны Украины.
Когда можно получить средства для оздоровления?
Право на помощь возникает одновременно с правом на ежегодный основной отпуск. Продолжительность отпуска в первый год службы исчисляется пропорционально – 1/12 за каждый полный месяц службы до конца года. Таким образом, уже после первого полного месяца службы военные могут воспользоваться отпуском и получить помощь для оздоровления.
Обратите внимание! Закон предусматривает, что одновременно на отпуске не может быть более, чем 30% личного состава определенной категории подразделения. Также могут существовать другие объективные причины отказа, например, утвержденный график отпусков.
Денежная помощь выплачивается как в случае выбытия военных в отпуск полной или частичной продолжительности, так и без отпуска – по рапорту военнослужащего и на основании приказа командира или вышестоящего командира с указанием суммы помощи.
Как изменится мобилизация в 2026 году?
Общая мобилизация охватывает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют ограничения на выезд за границу и обязаны находиться на воинском учете. Под призыв в 2026 году подлежат военнообязанные и резервисты до 60 лет, а также отдельные лица с судимостью, которые не совершили преступления против нацбезопасности.
Минобороны тестирует функцию дистанционной постановки на воинский учет через приложение Резерв+ для мужчин в возрасте 18 – 24 лет. Женщинам и тем, кого исключили с учета, необходимо обращаться в ТЦК и СП лично для постановки на учет.
С 1 января 2026 года минимальная заработная плата для бронирования работников критически важных предприятий должна быть не ниже 21 617,5 гривны. Процедура бронирования работников осуществляется онлайн через портал Дія, с обработкой заявок за 24 часа.