Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Что известно о новой функции в Резерв+?

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Поэтому военнообязанные должны придерживаться всех правил воинского учета.

В ведомстве отметили, что отныне стать на учет будет еще проще, ведь услуга будет доступна в онлайн-формате.

В приложении Резерв+ 16 января началось тестирование функции для мужчин в возрасте 18 – 24 лет, которые еще не состоят на воинском учете.

Чтобы принять участие в тестировании необходимо:

Заполнить форму для участия в тестировании.

Ждать электронное письмо с приглашением.

Установить приложение Резерв+ или обновить его до последней версии.

Соблюдать инструкции в приложении и подать заявку.

Получить подтверждение и свой документ Резерв ID.

В то же время для женщин пока такая функция недоступна. Для постановки на учет необходимо лично обращаться в ТЦК и СП.

Стоит отметить! Если человека ранее сняли или исключили с учета, то восстановление пока возможно только через ТЦК и СП. Соответствующей услуги в Резерв+ нет.

В ведомстве отметили, что такие реформы способны уменьшить бюрократию и нагрузку на работников ТЦК и СП. Кроме того, эти изменения делают процедуру прозрачной для всех граждан.

