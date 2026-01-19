Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Что известно о новой функции в Резерв+?
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Поэтому военнообязанные должны придерживаться всех правил воинского учета.
В ведомстве отметили, что отныне стать на учет будет еще проще, ведь услуга будет доступна в онлайн-формате.
В приложении Резерв+ 16 января началось тестирование функции для мужчин в возрасте 18 – 24 лет, которые еще не состоят на воинском учете.
Чтобы принять участие в тестировании необходимо:
- Заполнить форму для участия в тестировании.
- Ждать электронное письмо с приглашением.
- Установить приложение Резерв+ или обновить его до последней версии.
- Соблюдать инструкции в приложении и подать заявку.
- Получить подтверждение и свой документ Резерв ID.
В то же время для женщин пока такая функция недоступна. Для постановки на учет необходимо лично обращаться в ТЦК и СП.
Стоит отметить! Если человека ранее сняли или исключили с учета, то восстановление пока возможно только через ТЦК и СП. Соответствующей услуги в Резерв+ нет.
В ведомстве отметили, что такие реформы способны уменьшить бюрократию и нагрузку на работников ТЦК и СП. Кроме того, эти изменения делают процедуру прозрачной для всех граждан.
В Резерв+ появились новые функции: что известно?
В пресс-службе Минобороны сообщили, что для военнообязанных доступен ряд уведомлений от приложения Резерв+.
Резерв+ уже присылает push-уведомления о: подаче и снятии с розыска, нарушение правил воинского учета и штрафы, обновление Резерв ID, изменение или получение данных, предоставление отсрочки или бронирования, получение электронного направления на ВВК.
В Резерв+ добавлена функция, позволяющая узнать о отправке повестки по почте. Сообщение в приложении являются информационными и не заменяет официальную повестку.