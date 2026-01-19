Про це інформує 24 Канал із посиланням на Міністерство оборони України.

Дивіться також Відстрочки без зайвої бюрократії: у Міноборони пояснили, як спростити процес

Що відомо про нову функцію у Резерв+?

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Тож військовозобов'язані мають дотримуватись усіх правил військового обліку.

У відомстві наголосили, що відтепер стати на облік буде ще простіше, адже послуга буде доступна в онлайн-форматі.

У застосунку Резерв+ 16 січня розпочалось тестування функції для чоловіків віком 18 – 24 років, які ще не перебувають на військовому обліку.

Щоб взяти участь у тестуванні необхідно:

Заповнити форму для участі в тестуванні.

Чекати на електронний лист із запрошенням.

Установити застосунок Резерв+ або оновити його до останньої версії.

Дотримуватись інструкції у застосунку та подати заявку.

Отримати підтвердження та свій документ Резерв ID.

Водночас для жінок наразі така функція недоступна. Для постановки на облік необхідно особисто звертатись до ТЦК та СП.

Варто зазначити! Якщо людину раніше зняли або виключили з обліку, то поновлення наразі можливе тільки через ТЦК та СП. Відповідної послуги в Резерв+ немає.

У відомстві наголосили, що такі реформи здатні зменшити бюрократію та навантаження на працівників ТЦК та СП. Крім того, ці зміни роблять процедуру прозорою для усіх громадян.

У Резерв+ з'явились нові функції: що відомо?