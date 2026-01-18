Нові правила передбачають автоматичне продовження більшості відстрочок. Про це пише 24 Канал з посиланням на Міноборони України.

Чи можна продовжити відстрочку автоматично?

Автоматично продовжуються відстрочки, підстави для яких можна підтвердити через державні реєстри або які не змінюються з часом. Користувачі застосунку Резерв+, чиї відстрочки подовжуються автоматично, отримують відповідні сповіщення.

Автопродовженню підлягають відстрочки для:

людей з інвалідністю,

тимчасово непридатних до служби,

батьків дітей з інвалідністю,

багатодітних батьків,

студентів,

аспірантів,

працівників вищої та професійної освіти,

люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану,

родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності,

люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України,

військові, звільнені з полону.

У разі якщо автоматичне продовження не відбулося, це означає відсутність або неактуальність даних у реєстрах. У такому випадку необхідно оновити інформацію або звернутися до ЦНАП із документами.

Які відстрочки можна оформити онлайн?

Наразі в Резерв+ доступні 10 типів відстрочок, які можна оформити онлайн:

люди з інвалідністю,

тимчасово непридатні до служби,

батьки дитини з інвалідністю до 18 років,

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи,

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи,

жінки та чоловіки військових з дитиною,

батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі,

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років,

студенти, аспіранти,

працівники вищої та профосвіти.

Перелік підстав планують розширювати – зокрема, найближчим часом додадуть відстрочку для осіб, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи.

ТЦК більше не приймають заяви на відстрочку. Якщо відстрочка не цифровізована, немає смартфона або є лише паперові документи, звернутися можна до будь-якого ЦНАП, який передає документи до ТЦК для ухвалення рішення. Після цього відмітка про відстрочку з'являється в електронному військово-обліковому документі в Резерв+, а заявник отримує сповіщення.

Паперові довідки з печатками більше не видаються – підтвердженням є електронний документ, який за потреби можна роздрукувати.

Які зміни у бронюванні очікують у 2026 році?