Мобилизации подлежит значительное количество военнообязанных. 24 Канал объясняет, кто подлежит призыву во время действия особого правого режима в Украине.

Что такое общая мобилизация?

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в Украине предусмотрена общая или частичная мобилизация.

Общая мобилизация проводится одновременно на всей территории государства и охватывает органы власти, предприятия, учреждения, Вооруженные силы и другие военные формирования. Частичная же касается отдельных регионов.

Во время общей мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и имеют ряд ограничений, в частности относительно выезда за границу, изменения места жительства и передвижения.

Также они обязаны:

находиться на воинском учете в ТЦК и по месту работы;

иметь при себе военно-учетные документы;

сообщать ТЦК об изменении данных в течение 7 дней;

проходить ВВК в случае вызова;

являться для службы в случае призыва.

Кто подлежит призыву в 2026 году?

Согласно постановлению Кабмина №560, мобилизации подлежат:

военнообязанные и резервисты до 60 лет, годные по состоянию здоровья и без права на отсрочку;

те, кто имеет право на отсрочку, но от нее отказался;

отдельные категории лиц с судимостью или подозреваемые, если это не касается преступлений против нацбезопасности и особо тяжких преступлений;

люстрированные чиновники, которые имеют статус военнообязанных или резервистов.

Лица, которые находились под стражей и дали согласие на мобилизацию, после освобождения обязаны явиться в ТЦК в течение 48 часов.

