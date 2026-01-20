Кому дадут отсрочку от мобилизации?

В 2026 году право на отсрочку от мобилизации предоставляется отдельным категориям военнообязанных в соответствии со статьей 23 Закона Украины №3543.

Интересно Как получить статус УБД и податься на льготы

По состоянию на начало года официальных изменений в этот перечень не предусмотрено, поэтому применяются действующие основания, определенные законодательством.

Прежде всего от призыва освобождаются забронированные работники предприятий, учреждений и организаций, которые имеют статус критически важных и соответствуют установленным требованиям, в частности по уровню заработной платы. Отдельным основанием является состояние здоровья: отсрочку получают лица с инвалидностью независимо от группы, а также мужчины, которых военно-врачебная комиссия признала непригодными к службе. Закон также предусматривает семейные основания для отсрочки. Речь идет о многодетных, одиноких и приемных родителей, мужчин, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, а также лиц, чьи близкие погибли, пропали без вести или находились в плену в результате боевых действий. Право на отсрочку имеют также те, кто осуществляет постоянный уход за родственниками с инвалидностью, при условии отсутствия других лиц, способных обеспечить такой уход. Отсрочка также предоставляется студентам независимо от возраста, но только при условии получения первого последовательного высшего образования на дневной или дуальной форме обучения.

Обратите внимание! Лица, которые учатся повторно или получают второе или следующее образование, такого права не имеют.

Кроме того, законом предусмотрено освобождение от мобилизации для отдельных должностных лиц. В частности судей, дипломатов, депутатов и некоторых государственных служащих. Однако наличие отсрочки не означает автоматического права на выезд за границу, ведь эти вопросы регулируются отдельными нормами.

Военное право определяет гарантии и обязанности защитников во время службы и после нее. На практике реализация этих норм часто осложнена бюрократией. Юристы "Звільнимо" помогут защитить ваши интересы и добиться законного решения.

Как оформить отсрочку в 2026 году?

В 2026 году оформление и продление отсрочки осуществляется преимущественно в электронном формате через приложение Резерв+, что позволяет подтвердить статус без личного обращения в ТЦК, при условии наличия данных в государственных реестрах.

Интересно! Электронная система автоматически сверяет данные гражданина с реестром "Оберіг". Поэтому при наличии подтвержденных оснований отсрочка предоставляется в онлайн-формате.

Соответствующие изменения внесены в постановление Кабинета Министров №560. Они закрепляют автоматическое продление отсрочек для большинства категорий, определяют электронный формат как базовый способ оформления и предусматривают представление бумажных документов не через ТЦК, а через Центры предоставления административных услуг.

Что нужно знать о бронировании от мобилизации?