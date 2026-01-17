Сейчас отсрочка от призыва доступна для 10 категорий лиц. Об этом сообщает 24 Канал.

Что стоит знать об оформлении отсрочки?

Для получения отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации заявитель должен предоставить заявление, которое содержит ФИО, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП) или серию и номер паспорта, дату рождения, адрес проживания, электронную почту и контактный номер телефона.

К заявлению также нужно приложить документы, подтверждающие право на отсрочку, или копии таких документов, заверенные в соответствии с установленным порядком.

Перечень подтверждающих документов определен в приложении 5 к Порядку проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации (постановление КМУ от 16.05.2024 № 560).

Заявление можно подать лично, через мобильное приложение "Резерв+" или онлайн на сайте https://reserveplus.mod.gov.ua. Отсрочку могут получить:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе (при наличии постановления ВВК в электронном виде);

родители трех и более детей до 18 лет;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

муж или жена с инвалидностью I или II группы;

лица, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии;

одинокие родители ребенка до 18 лет;

студенты дневной или дуальной формы получения образования, докторанты и интерны;

научные, научно-педагогические и педагогические работники, работающие по основному месту не менее 0,75 ставки.

Рассмотрение заявления и принятие решения осуществляет ТЦК. Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность представленных данных. Предоставление отсрочки или отказ можно получить лично, по электронной почте, через приложение "Резерв+" или на сайте.

Заметим, что срок рассмотрения заявления составляет 15 календарных дней. В случае отказа заявитель может обжаловать решение ТЦК в Министерство обороны или через окружной административный суд.

