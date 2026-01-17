Бронирование можно оформить полностью онлайн. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Лидии Карплюк для "РБК-Украина".

Какой должна быть заработная плата для получения бронирования?

Согласно постановлению Кабмина № 76 от 27 января 2023 года, работникам критически важных предприятий, которые подлежат бронированию, в течение всего срока отсрочки должна начисляться ежемесячная заработная плата. Ее размер не может быть ниже минимальной по стране, умноженную на коэффициент 2,5.

Кроме того, одним из критериев для отнесения предприятия к критически важному является средняя заработная плата застрахованных работников за последний календарный месяц – она также должна составлять не менее минимальной зарплаты, умноженной на коэффициент 2,5.

Обратите внимание! В соответствии с Законом "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", с 1 января минимальная заработная плата установлена на уровне 8 647 гривен.

Для соответствия требованиям средняя зарплата на предприятии и зарплата забронированного работника в 2026 году должны быть не ниже 21 617,5 гривны.

Как происходит процедура бронирования?

Процедура бронирования происходит полностью онлайн через портал Дія. Благодаря постановлению № 1608 срок обработки заявок сокращен до 24 часов в рамках экспериментального периода.

Данные работников автоматически проверяются через государственные реестры, а подтверждение бронирования осуществляется в электронном виде – через QR-код в приложении Резерв+.

Кроме того, благодаря недавним изменениям в законодательстве, предприятиям оборонно-промышленного комплекса разрешено получать полную бронь на 45 дней для урегулирования вопросов со штрафами в ТЦК – в этот период мобилизация работников запрещена.

