Бронирование можно оформить полностью онлайн. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Лидии Карплюк для "РБК-Украина".
Какой должна быть заработная плата для получения бронирования?
Согласно постановлению Кабмина № 76 от 27 января 2023 года, работникам критически важных предприятий, которые подлежат бронированию, в течение всего срока отсрочки должна начисляться ежемесячная заработная плата. Ее размер не может быть ниже минимальной по стране, умноженную на коэффициент 2,5.
Кроме того, одним из критериев для отнесения предприятия к критически важному является средняя заработная плата застрахованных работников за последний календарный месяц – она также должна составлять не менее минимальной зарплаты, умноженной на коэффициент 2,5.
Обратите внимание! В соответствии с Законом "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", с 1 января минимальная заработная плата установлена на уровне 8 647 гривен.
Для соответствия требованиям средняя зарплата на предприятии и зарплата забронированного работника в 2026 году должны быть не ниже 21 617,5 гривны.
Как происходит процедура бронирования?
Процедура бронирования происходит полностью онлайн через портал Дія. Благодаря постановлению № 1608 срок обработки заявок сокращен до 24 часов в рамках экспериментального периода.
Данные работников автоматически проверяются через государственные реестры, а подтверждение бронирования осуществляется в электронном виде – через QR-код в приложении Резерв+.
Кроме того, благодаря недавним изменениям в законодательстве, предприятиям оборонно-промышленного комплекса разрешено получать полную бронь на 45 дней для урегулирования вопросов со штрафами в ТЦК – в этот период мобилизация работников запрещена.
Что известно об изменениях в мобилизации на 2026 год?
Минобороны Украины тестирует онлайн-постановку на воинский учет для мужчин 18 – 24 лет в приложении Резерв+. Онлайн-услуга уменьшает бюрократию и позволяет быстро стать на учет.
В приложении Резерв+ появилось новое оповещение. Пользователям будут сообщать об отправке бумажной повестки по почте. Такое уведомление только дает информацию, это не считается вручением повестки.
В Верховной Раде рассмотрели поправку к законопроекту №13574. Верховная Рада не поддержала отмену отсрочки от мобилизации от мобилизации для студентов старше 25 лет, за что проголосовали лишь 137 депутатов.