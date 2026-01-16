Желающих приглашают попробовать, как работает услуга. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Какую новую услугу хотят добавить в Резерв+?

Разработчики Резерв+ планируют запустить онлайн-постановку на воинский учет для мужчин 18-24 лет. Благодаря этому граждане смогут быстро стать на учет без лишней бюрократии. Если услуга успешно пройдет тестирование, то мужчинам не нужно будет идти в ТЦК и СП, чтобы стать на учет.

Попробовать, как работает услуга, приглашают мужчин этой возрастной категории, которые еще не стали на воинский учет.

Онлайн-постановка уменьшает бюрократию и нагрузку на ТЦК и СП, а для граждан делает учет понятным и прозрачным.

Для участия в тестировании нужно заполнить форму по ссылке. Далее человеку должно прийти электронное письмо с приглашением. Тогда стоит обновить или установить приложение Резерв+. После этого остается только следовать инструкциям в приложении и подать заявку. В результате пользователю должно прийти подтверждение и сформированный документ Резерв ID.

Стоит отметить! Если человека ранее сняли или исключили с учета, то восстановление сейчас возможно только через ТЦК и СП. Соответствующей услуги в Резерв+ нет. Кроме того, только через ТЦК могут стать на воинский учет женщины, которые являются военнообязанными по специальности.

Какие функции появились в Резерв+?